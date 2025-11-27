Wanaharakati wa Vyombo vya Habari: Siasa za Trump Zinaisukuma Dunia Kwenye Machafuko

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu kutoka Palestine Online, vigogo na wanaharakati wa vyombo vya habari wa Kiarabu na kimataifa wamelaani sera na tabia za Rais wa Marekani Donald Trump, wakitaja hatua zake kuwa ni kupotoka kutoka kwa sera zilizowekwa za Marekani kuhusu kanda hiyo, na kuwa zinapendelea itikadi ya kisiasa ya “Amerika Kwanza”.

Taarifa hii ya pamoja ilitangaza kwamba faili zilizo wazi nchini Venezuela, Yemen, Palestina inayokaliwa, China na NATO, zinafunua kipengele cha machafuko na mwelekeo usioeleweka katika sera yake ya kigeni.

Katika taarifa hii, ambayo idadi kubwa ya waandishi wa habari wa Kiarabu wa kanda hiyo, pamoja na wasomi wa Kimarekani walitia saini, imesisitizwa kwamba sera za Trump katika kanda na ulimwengu haionekani kuwa kujitenga pekee, wala Ubeberu wa upanuzi kwa maana yake wazi, wala hata utekelezaji wa vitendo wa kauli mbiu ya "Amerika Kwanza", bali inakaribia zaidi njia ya wafalme, ma-impereta na ma-tsar katika zama za kale za kihistoria.

Taarifa hiyo inaelezea sera za Trump zisizo za kawaida kama ukiukaji na kujiua kisiasa kwa sheria za mchezo ambazo ziliwekwa na mamlaka kubwa baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia.

Taarifa hiyo inasema kwamba mbinu hii itaisukuma kanda na dunia katika kipindi cha machafuko.

Taarifa inasisitiza kwamba mbinu hii isiyo ya kawaida na yenye machafuko kwa sera za Trump, kutokana na hali mbaya ya kanda, itaongeza tu vurugu zaidi.