Shinikizo la Rubio kwa Ulaya Kuongeza Vikwazo vya Uhamiaji

27 Novemba 2025 - 10:15
Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimefichua kuwa Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo amewaagiza wanadiplomasia wake kuweka shinikizo kwa serikali za Magharibi ili ziweke vikwazo vikali zaidi juu ya aina mbalimbali za uhamiaji.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu kutoka mtandao wa Al Jazeera, gazeti la New York Times liliripoti, kulingana na waraka, kwamba "Marco Rubio", Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, amewaelekeza wanadiplomasia wa Marekani kusukuma serikali za Magharibi kuelekea kuweka vikwazo vikubwa juu ya michakato ya uhamiaji.

Kulingana na ripoti hiyo hiyo, New York Times iliongeza kuwa Rubio amewaomba wanadiplomasia wa Marekani kuweka mkazo kwenye uhalifu unaohusishwa na wahamiaji ili kuzilazimisha serikali husika kuimarisha kanuni za kuingia kwa wahamiaji.

