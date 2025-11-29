Pezeshkian: Aya za Qur’ani ni mwaliko unaoleta mwanga katika maisha na tabia njema

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) — ABNA —, Rais Pezeshkian katika ujumbe wake uliosomwa na Waziri wa Utamaduni na Irshad wa Kiislamu katika hafla iliyofanyika mjini Kashmar, amesisitiza kwamba Qur’ani Tukufu ni mfumo kamili wa nuru na hekima, wenye uwezo wa kuinua jamii kwa ujumla ikiwa ujumbe wake utatekelezwa ipasavyo katika maisha halisi.

Maudhui ya Ujumbe wa Rais Pezeshkian

Katika sehemu ya ujumbe, Rais amesema: “Mkutano huu uliobarikiwa, uliokusanyika kwa kauli mbiu ya ‘Mlio wa Wahy’, ni fursa muhimu ya kuwaheshimu watu wa Qur’ani na kutafakari juu ya jukumu kubwa ambalo Kitabu hiki kitakatifu kimekabidhi kwa jamii yenye imani. Jukumu hili, pale linapotekelezwa kwa ukamilifu, linaweza kuinua misingi ya maisha ya mtu binafsi na jamii, na kuufanya mustakabali wa nchi kuwa wenye mwanga zaidi.”

Ameongeza kuwa aya za Qur’ani hazikuteremshwa kwa ajili ya kusomwa pekee, bali zinatoa mwaliko wa kutafakari wa ndani na zinabeba nuru inayoweza kuelekeza tabia na maamuzi ya watu. Amesema wahifadhi, waalimu na wasomaji wa Qur’ani wana jukumu muhimu la kuifanya Qur’ani ihame kutoka kwenye kurasa hadi kwenye maisha ya kila siku ya watu.

Amesema vilevile:“Kongamano hili ni ishara ya azma yenu — wahifadhi, waalimu na wahudumu wa Qur’ani — mliojaaliwa kuitumikia Qur’ani kwa vitendo, si kwa kusikiliza pekee. Lengo ni kuona athari za Qur’ani zikipenya katika nyoyo, tabia na muundo wa jamii.”

Akinukuu kauli za Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ambaye amesisitiza mara nyingi juu ya umuhimu wa kuzoea Qur’ani na kuyaweka mafundisho yake katika vitendo, Pezeshkian amesema kuwa uwepo wa wanazuoni na wahudumu wa Qur’ani lazima uwe na matokeo ya kuonekana katika jamii.

Rais Pezeshkian alimalizia kwa kutumaini kwamba: “Mkutano huu uwe mwanzo wa hatua mpya, hatua ambayo Qur’ani haitakuwa tu sauti inayosomwa masikioni, bali nguvu inayoongoza tabia, maamuzi na mfumo wa maisha. Nuru takatifu ya Wahy iaangaze jamii nzima na kuandika njia ya mageuzi yanayojenga jamii yenye uadilifu, maendeleo na uongofu wa kiroho.”

- Dkt. Masoud Pezeshkian,

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran