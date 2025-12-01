Kufariki au Kuuawa Shahidi: Ripoti ya Mdahalo / Uhakiki wa Kitaaluma wa Masuala ya Itikadi kwa Kuzuia Uvunjaji na Upotoshaji

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mdahalo wa kitaaluma na wa ufafanuzi wenye kichwa cha “Uhakiki wa Riwaya Kuhusu Dhuluma na Shahada ya Bibi Fatima (a.s)” ulifanyika katika mdahalo wa Hujjatul-Islam Hamed Kashani na Abdulrahim Soleimani Ardestani. Mdahalo huo ulikuwa na umuhimu wa kipekee kutokana na nafasi nyeti ya mada hii katika utambulisho wa kiimani wa Shi’a Ithna Ashari, pamoja na uwezekano wa matumizi mabaya na baadhi ya mitazamo hasi ya kumpinga Shi’a.

Mwanzoni mwa mazungumzo, mwendesha kipindi alirejelea mizizi ya mgawanyiko na hisia nyeti za kijamii zinazohusiana na suala hili, na kuwaomba pande zote mbili kuheshimu hadhi ya kihistoria na kihisia ya mjadala, pamoja na kusaidia katika ufafanuzi wa kisayansi na utulivu wa anga ya mjadala.

Katika sehemu ya mwanzo, Abdulrahim Soleimani Ardestani alieleza mtazamo wake kuhusu mbinu za uchambuzi wa matukio ya kihistoria. Akisisitiza kuwa anajiita mtaalamu wa Uislamu, alisema kuwa vyanzo vyake vya utafiti vinategemea akili, fitra, Qur’an, na Sunnah, huku akibainisha kuwa mbinu yake ni ya uchunguzi wa matukio (phenomenological) na si ya kujitetea. Soleimani alisema kuwa lengo lake si kulinda dini au kuanzisha mwito wa kiimani, bali kutoa ripoti ya uchambuzi tu. Aidha alibainisha kuwa kutokana na kutokubaliana kwa baadhi ya riwaya na misingi ya haki ya Imamu Ali (a.s), hawezi kukubali baadhi ya riwaya maarufu zinazohusu shambulio la nyumba ya Bibi Fatima (a.s).

Soleimani alidai kuwa riwaya nyingi za kihistoria kuhusu jinsi Bibi Fatima (a.s) alivyopata shahada haziwezi kuthibitishwa kwa uhakika, na baadhi ya taarifa hizi zinahitaji mapitio upya. Pia alisisitiza kuwa kwa mtazamo wake, “kuwa shahidi au la kwa Bibi Fatima (a.s) hakubadilishi hadhi yake ya kiroho.”

Baadae, Hujjatul-Islam Hamed Kashani, akieleza sababu ya kushiriki kwake, alisema sababu kuu ilikuwa kuona jinsi mitazamo mikali ya Wahhabi inavyotumia maneno ya Soleimani. Alibainisha kuwa mitandao ya kinyume ya Wahhabi imekuwa kwa miaka mingi ikijaribu kukanusha shahada ya Bibi Fatima (a.s) na kudhoofisha hadhi ya Ahlul-Bayt, na mara maneno ya mtu wa dini yanapolingana na madai yao, hutumiwa kwa nguvu na kwa manufaa ya vyombo vya habari.

Kashani alitoa onyo kuwa kujihusisha bila kutaka kwenye mchezo wa Wahhabi kunaweza kuhalalisha madai yenye asili ya uhasama dhahiri dhidi ya Ahlul-Bayt. Alitaja mifano ya maneno na matendo ya mitazamo ya takfiri na kueleza jinsi wanavyotumia tofauti za kihistoria kujionyesha kuwa safi.

Katika sehemu kuu ya mdahalo, Kashani alijikita kwenye uhakiki wa kihistoria na ushahidi wa riwaya, akisisitiza kuwa kinyume na madai ya Soleimani, vyanzo vya awali na ushahidi mwingi vinaonyesha wazi shambulio na madhara yaliyoletwa kwa Bibi Fatima (a.s). Alibainisha kuwa “kutofautisha kati ya maelezo ya tukio na ukweli wa shambulio” ni muhimu, na akasema kuwa pale pale ambapo wanasayansi wa Shi’a wamekubaliana, shambulio, vitisho, kuzimwa kwa mlango, na madhara yaliyotokea kwa Bibi Fatima (a.s) ni jambo lililotokea, ingawa maelezo ya riwaya yanaweza kutofautiana.

Kashani aliongeza: “Hakuna jamii inayotarajia kwamba nyumba ya mjuzi bora wa Kiislamu iingiliwe, na hili ndilo lililosababisha baadhi ya washambuliaji kushindwa kuingia mara moja. Lakini vyanzo vya kuaminika vinaonyesha kuwa kutokana na shinikizo lililowekwa kwenye mlango, Bibi Fatima (a.s) alipata madhara.”

Pia alisisitiza kuwa madai ya Soleimani kwamba “Abu Bakr hakuwaua wapinzani wake” au kwamba “kutakuwa na majuto kwake kulihusiana jambo jingine” hakuna uthibitisho wa kihistoria, na akaongeza: “Kukusanya ushahidi na muktadha wa wakati huo unaonyesha wazi kuwa ukweli wa shambulio na matokeo yake hauwezi kukanushwa.”

Katika sehemu ya mwisho ya mdahalo, tofauti za mitazamo zilionekana wazi:

Soleimani aliona kujihusisha katika mjadala wa kihistoria kuhusu shahada ya Bibi Fatima (a.s) hakuna faida na ni “kupoteza muda”, huku akirudia kutokubaliana kwake na baadhi ya riwaya kutokana na mtazamo wake wa haki ya Imamu Ali (a.s).

Kwa upande mwingine, Kashani aliona mtazamo huo hausalimi na haujasaidia mbinu ya kisayansi, akisema: “Kama riwaya nyingi, ushahidi wa mazingira, muktadha wa kihistoria na vyanzo vya kuaminika vikiwa pamoja, kukanusha ukweli huu si kisayansi wala si haki.”

Mdahalo huu, licha ya tofauti kubwa ya mitazamo, ulitoa fursa ya uhakiki wa kisayansi wa moja ya mada muhimu ya kiimani ya Shi’a na kuonyesha kuwa kudumisha historia ya Ahlul-Bayt (a.s) kunapatikana tu kwa usomaji makini, vyanzo vya kuaminika, na uangalizi dhidi ya matumizi mabaya na mitazamo ya kinyume.

Mwandishi: Mohsen Saberi