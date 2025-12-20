Baghdad yafuatilia kuongezeka kwa uwepo wa ISIS

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- licha ya juhudi kubwa za kiusalama zinazofanywa na mamlaka za Iraq kuimarisha udhibiti wa ukanda wa mpaka na Syria, hofu kuhusu kuongezeka kwa shughuli za ISIS imeibuka tena.

Hofu hizi zimeongezeka kufuatia taarifa za kiusalama zinazoonyesha harakati zisizo za kawaida za seli za kundi hilo katika miezi ya hivi karibuni, hasa katika maeneo magumu ya mpakani ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakitumika kama maficho salama kwa wanachama wake waliotoroka.

Vyanzo vya usalama vya Iraq vimethibitisha kuwepo kwa taarifa za kuaminika zinazoonyesha kuongezeka kwa kasi ya shughuli za seli za ISIS katika mwaka uliopita, pamoja na juhudi za kutumia hali ngumu ya hewa—hasa baridi kali na ukungu mzito—kufanya uvamizi au mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya vikosi vya usalama vilivyoko kwenye mpaka wa Iraq na Syria.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, katika siku chache zilizopita kumeshuhudiwa hali ya tahadhari ya juu katika taasisi nyingi za usalama, wakijiandaa kwa uwezekano wowote wa kuongezeka kwa vitisho.

Chanzo kimoja kikuu cha kiusalama kililiambia gazeti la Al-Akhbar kuwa ripoti kadhaa za kijasusi zimeonya kuhusu harakati za wanachama wa ISIS katika maeneo ya mbali na njia za jangwani.

Chanzo hicho kilisema kuwa maonyo haya yamewalazimu viongozi wa usalama kuongeza kiwango cha utayari na kufanya operesheni kali za upekuzi na usafishaji, hasa katika maeneo yanayoshukiwa kuwa bado yana seli zilizolala za kundi hilo.

Licha ya kushindwa vibaya kwa ISIS baada ya mwaka 2017, kundi hilo bado halijashindwa kabisa, kwani bado lina uwezo wa kufanya mashambulizi ya hapa na pale na kunufaika na mabadiliko ya kisiasa na kiusalama katika eneo hilo, iwe ni Syria au nchi nyingine zinazokabiliwa na udhaifu wa kiusalama.

Katika muktadha huu, Abu Ridha al-Najjar, naibu kamanda wa Operesheni za Mashariki ya Tigris, anathibitisha kuwa “vikosi vya usalama na vikosi vya Hashd al-Shaabi vina mipango kamili ya operesheni ya kuwafuatilia seli za kigaidi, ndani ya Iraq na pia kando ya mpaka,” akibainisha kuwa “operesheni za kinga katika kipindi cha hivi karibuni zimeleta pigo kubwa kwa kundi hili.”

Katika mazungumzo yake na Al-Akhbar, anaongeza kuwa “vikosi vya usalama vimefanikiwa kuvunja seli kadhaa na kuharibu maficho katika maeneo ya Wadi Zagheitoun na Al-Shay huko Kirkuk,” akisisitiza kuwa “kiwango cha juu cha uratibu kati ya vyombo vya kijasusi na vikosi vya uwanjani ni sababu muhimu katika kuzuia njama zozote za kigaidi.”

Hata hivyo, taarifa nyingine za kiusalama zinaonyesha kuwa kiwango cha tishio kimeongezeka kiasi tangu kuanguka kwa serikali ya awali ya Syria. Wachambuzi wana wasiwasi kuwa ombwe la kiusalama katika baadhi ya maeneo ya Syria linaweza kusababisha kufufuka kwa seli za ISIS, jambo ambalo, kutokana na mipaka iliyo wazi na jiografia tata, litaathiri moja kwa moja usalama wa Iraq.

Meja Jenerali mstaafu Mohammed al-Ali, katika uchambuzi wa kiusalama, anaeleza kuwa “ISIS inafuata mkakati tofauti na ule wa miaka ya ukhalifa wake,” akibainisha kuwa kundi hilo “limebadilika kuwa seli ndogo na huru zinazotegemea mshangao na uchovu wa adui, na zaidi zinalenga kudumisha uwepo kuliko kudhibiti ardhi.”

Al-Ali anaamini katika taarifa yake kwa Al-Akhbar kuwa “mabadiliko ya kikanda, hasa nchini Syria, yanampa kundi hili fursa za kujipanga upya, lakini kutokana na maendeleo ya uwezo wa kijasusi wa Iraq, hili halimaanishi lazima kurejea kwake kwa nguvu ileile ya awali.”

Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iraq inadai kuwa hatua za usalama mpakani na Syria zimefikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa.

Brigedia Jenerali Miqdad Miri, mkuu wa Idara ya Mahusiano ya Umma na Habari ya wizara hiyo, alielezea hali ya usalama mpakani kuwa “bora kuliko wakati wowote,” akibainisha kuwa Iraq imekamilisha mfumo jumuishi unaojumuisha kusambazwa kwa vituo na kambi za kijeshi, ujenzi wa vizuizi vya zege—hasa magharibi mwa Anbar na kaskazini mwa Al-Qaim—na usakinishaji wa kamera 1,200 za joto kando ya mpaka. Aliongeza kuwa vikosi vya usalama pia vinategemea droni, matuta ya udongo na mifereji kwa ajili ya kufuatilia harakati zozote za kutiliwa shaka.

Hatua hizi zinachukuliwa huku kumbukumbu ya mwaka 2014 bado ikiwa nzito nchini Iraq, wakati ISIS ilipotumia mzozo uliokuwa ukiendelea Syria kudhibiti maeneo makubwa ya nchi. Leo, Baghdad inalenga kuzuia kurudiwa kwa hali hiyo kwa kuchanganya juhudi za kijeshi na kijasusi pamoja na uratibu wa kikanda na kimataifa.

Licha ya tahadhari hizi, kambi ya Al-Hol nchini Syria bado ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi, kwani inawakilisha mazingira yanayoweza kuchochea kuibuka upya kwa makundi yenye msimamo mkali. Qasim al-Araji, mshauri wa usalama wa taifa, amethibitisha mara kadhaa kuwa Iraq inaendelea kuwaondoa raia wake kutoka kambi hiyo, akisisitiza kuwa kukausha vyanzo vya ugaidi kunahitaji kushughulikia kwa pamoja vipengele vya kiusalama na kibinadamu.

Kwa kuzingatia harakati za hivi karibuni za ISIS, viongozi wa usalama wa Iraq wameimarisha mawasiliano yao na wenzao wa Syria ili kuzuia ombwe lolote la kiusalama, kuratibu operesheni za uwanjani, kutambua maeneo nyeti, na kuunganisha mifumo ya ufuatiliaji kati ya vikosi vya pande zote mbili za mpaka.

Chanzo kimoja cha kiusalama cha Iraq kilielezea uratibu huu kuwa “muhimu kwa kuzuia tishio lolote linalowezekana,” kikisisitiza kuwa “Baghdad na Damascus zinaanzisha mifumo ya pamoja ya ufuatiliaji wa anga na ardhini, pamoja na kufuatilia harakati zozote za wanachama wa ISIS katika maeneo ya mpakani, jambo litakalosaidia kuzuia hali kama ile iliyoshuhudiwa mwaka 2014.”

Chanzo hicho kiliongeza katika mazungumzo na Al-Akhbar kuwa “mafanikio ya juhudi hizi yanategemea ubadilishanaji wa mara kwa mara wa taarifa sahihi za kijasusi, pamoja na kuendeleza njia za mawasiliano ya kiintelijensia na kuimarisha uaminifu kati ya vyombo vya usalama vya nchi hizo mbili, licha ya changamoto kubwa za kihistoria na kisiasa zinazozuia ushirikiano wa kudumu.”