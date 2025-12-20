Mkutano wa Wanazuoni wa Kiislamu wa Lebanon: Kutukana Qur’ani Tukufu ni kuwashambulia Waislamu wote

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mkutano wa Wanazuoni wa Kiislamu wa Lebanon umetoa tamko kulaani vikali kitendo cha mgombea wa Chama cha Republican cha Marekani cha kuitukana Qur’ani Tukufu.

Katika tamko hilo imeelezwa kuwa mgombea huyo, Jake Lang, anayegombea kiti cha Seneti ya Jimbo la Florida, kwa maneno na vitendo vyake vilivyobeba dharau ya makusudi dhidi ya Qur’ani Tukufu, amefanya kitendo kisichokubalika kabisa kinachoonyesha ukosefu wa maadili na utu wa kibinadamu. Tamko hilo lilieleza kuwa tabia hiyo ni njama ovu ya kutumia chuki na uadui wa kikabila kwa lengo la kufikia madaraka ya kisiasa katika dola inayotajwa kama “Shetani Mkubwa,” yaani Marekani.



Mkutano huo ulisisitiza kuwa kuchochea chuki ya kidini ni matusi kwa jamii ya Marekani inayojulikana kwa utofauti wa kidini, ambapo Waislamu ni sehemu muhimu ya raia wake. Aidha, hatua hiyo si tu shambulio dhidi ya matakatifu ya Kiislamu, bali pia ni kudharau matakatifu ya dini zote, kuanzia Ukristo hadi Uyahudi.



Wanazuoni hao walionya kuwa tabia kama hiyo hufungua mlango kwa wenye misimamo mikali wa dini nyingine kushambulia matakatifu ya watu wengine, na hata Huongeza uwezekano wa vitendo vya kulipiza kisasi, jambo ambalo jamii ya Marekani inaweza kuathirika nalo kwa kiwango kikubwa.



Katika sehemu nyingine ya tamko hilo, imeelezwa kuwa kauli na vitendo vya aina hii havina uhusiano wowote na uhuru wa kujieleza, bali vinaangukia wazi katika mkondo wa hotuba ya chuki ya kidini.



Mkutano wa Wanazuoni wa Kiislamu wa Lebanon umetaka vyombo vya mahakama vya Marekani kumchukulia hatua za kisheria mtu huyo kwa kosa la kudharau imani ya kidini ya sehemu kubwa ya jamii na kuchochea dhidi ya amani ya ndani. Pia umeutaka Umoja wa Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) kuchukua hatua zinazofaa katika ngazi ya sheria za kimataifa ili kukomesha na kulaani vitendo vya aina hii. Aidha, umeyataka mashirika ya kiraia ya Marekani kuandaa maandamano ya amani na kufuatilia hatua za kisheria ili kuzuia kurudiwa kwa vitendo vya matusi kama hivyo.



Katika sehemu nyingine ya tamko hilo, imesisitizwa kuwa taasisi za Kiislamu zinapaswa kuvuka mipaka ya hisia za muda mfupi na kuelekea katika hatua zilizopangwa, za kisheria na za kimfumo. Matukio ya aina hii ya kudhalilisha yanapaswa kurekodiwa na kuwasilishwa kwa vyombo vya kisheria na mahakama katika nchi ambako matusi hayo yanatokea, ili wachochezi wa chuki na ubaguzi wa kidini wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria za kupinga ubaguzi wa rangi na uchochezi wa kidini.



Mwisho wa tamko hilo, Mkutano wa Wanazuoni wa Kiislamu wa Lebanon ulisisitiza kuwa Qur’ani Tukufu ni alama takatifu zaidi kwa Waislamu, na kwamba kuishambulia ni sawa na kuwashambulia Waislamu wote. Tamko hilo lilihitimisha kwa kusema: Qur’ani haipaswi kutumiwa kama chombo cha migogoro ya kisiasa, bali juhudi zifanywe ili ibaki kama ilivyo kwa hakika—chanzo cha nuru, uongofu na wokovu wa mwanadamu kutoka katika giza la ujinga na upotofu.