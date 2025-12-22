Mkuu wa Jeshi la Iran Amir Hatami Akikagua Ngome za Kijeshi za Mipakani pamoja na Brigedi za Jeshi la Ardhini

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran, Iran – Major General Amir Hatami, Mkuu wa Jeshi la Iran (Commander‑in‑Chief of the Army), amefanya ziara ya kikazi katika maeneo ya mpaka pamoja na vitengo vya brigedi za Jeshi la ardhini kwa lengo la kukagua ngome, usalama wa mipaka, na hali ya maandalizi ya kijeshi ya vikosi vya ulinzi.



Katika ziara hiyo, Hatami alisisitiza umuhimu wa uangalizi wa karibu wa harakati za adui na kuendelea kuboresha uwezo wa vikosi vya jeshi kukabiliana na vitisho mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vita vya aina mbalimbali na mapambano yasiyo ya kila siku (asymmetric warfare). Alisema jeshi la Iran lina “azimio thabiti la kukabiliana na vitisho vyote” na kwamba utayari wa vikosi uko juu sana, hasa pale wanapojihami na vifaa vilivyoboreshwa kutokana na uzoefu wa mizozo ya hivi karibuni.



Hatami aliongeza kwamba morali ya askari walioko mpaka iko juu, na wamepokea vifaa na rasilimali zilizoboreshwa kulingana na masomo yaliyopatikana kutokana na mizozo iliyopita. Alisisitiza kuwa jeshi linaendelea kufuatilia kwa makini mijadala ya adui wote na kwamba jibu kali litakuwa tayari ili kukabiliana na vitendo vyovyote vya uhasama.



Ziara hii inakuja wakati Iran inasisitiza kuimarisha usalama wa mipaka yake na kuonyesha utayari wa jeshi katika kukabiliana na changamoto za kijeshi bila kukosa tahadhari ya kisiasa, hasa kutokana na mvutano uliopo katika eneo la Mashariki ya Kati.



Muktadha wa Hatami:

Amir Hatami ni Mkuu wa Jeshi la Iran aliyechaguliwa kushika nafasi hiyo mwaka 2025.

Amebaki mstari wa mbele katika kuhimiza utayari wa jeshi na kuimarisha mikakati ya ulinzi wa taifa dhidi ya vitisho vya nje.

