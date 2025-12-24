Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Alexander Gusarov, Mkuu wa Idara ya Amerika Kaskazini katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, alisema katika mahojiano na gazeti la "Izvestia": "Kuanza tena kwa safari za ndege za moja kwa moja kati ya Urusi na Marekani kumechelewa kwa muda mrefu. Hatua hii inaweza kuonyesha wazi kuboreshwa kwa uhusiano kati ya nchi hizi mbili na kurejesha kuaminiana kati ya serikali hizi."

Aliongeza: "Tunatumai upande wa Marekani utaonyesha utashi wa kisiasa unaohitajika ili kuondoa mzingiro wa anga dhidi ya Urusi ambao hauna matokeo." Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alibainisha kuwa kurejesha usafiri wa anga kutazinufaisha kwanza kabisa sekta za anga za Marekani. Kulingana na Gusarov, matokeo ya sera hizi ni kutokuwezekana kwa mashirika ya ndege ya Marekani kutumia anga ya Urusi, jambo ambalo limefanya makampuni ya Marekani kushindwa katika ushindani na nchi nyingine.