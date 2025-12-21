Taliban Wamefunga Kituo cha Kielimu na Kitamaduni cha Imam Hussein (a.s) Jijini Kabul

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Vyanzo vya ndani jijini Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, vimeripoti kuwa Kituo cha Kielimu na Kitamaduni cha Imam Hussein (a.s) kilichopo katika eneo la Afshar Darul-Aman kimefungwa kwa amri ya Waziri wa Sheria wa Taliban, Abdul Hakim Shar’i.



Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, siku ya Jumapili tarehe 21 Disemba 2025, kituo hicho kilifungwa rasmi licha ya kuwa kilikuwa kinamiliki vibali halali vya kisheria na vya kidini, na kwa muda mrefu kiliendesha shughuli zake za kielimu, kitamaduni na kielimu kwa njia ya wazi na rasmi.



Imeelezwa kuwa kituo hicho kilikuwa kinaendeshwa chini ya usimamizi wa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mubashir, na hakikuwahi kukiuka masharti ya kisheria au ya kidini yaliyowekwa kwa taasisi kama hizo.



Vyanzo vimeongeza kuwa, licha ya uhalali wa shughuli zake, shughuli zote za kituo hicho zimesitishwa, na hadi sasa hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa na mamlaka ya Taliban kuhusu sababu za kuchukuliwa kwa hatua hiyo.



Kituo cha Kielimu na Kitamaduni cha Imam Hussein (a.s) kilihesabiwa kuwa miongoni mwa vituo hai vya kitamaduni vya Waislamu wa Kishia katika magharibi mwa Kabul. Kufungwa kwake kumeibua hisia na malalamiko miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na wanaharakati wa kitamaduni, ambao wameeleza wasiwasi wao kuhusu mustakabali wa shughuli za kielimu na kitamaduni za jamii hiyo chini ya utawala wa sasa.