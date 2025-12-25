Burkina Faso, Mali na Niger Zazindua Operesheni ya Pamoja ya Kijeshi Dhidi ya Makundi ya Kijihadi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa mpito wa Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ambaye nchi yake ni sehemu ya muungano mpya wa kijeshi unaojumuisha Mali na Niger, ametangaza kuzinduliwa kwa operesheni ya pamoja ya kijeshi dhidi ya makundi ya kijihadi, akisema kuwa operesheni hiyo itaanza ndani ya siku chache zijazo.



Matamshi ya Traoré yanakuja kufuatia mkutano wa muungano wa nchi za Sahel (AES) uliokamilika siku ya Jumanne, siku chache baada ya kuzinduliwa kwa kikosi cha pamoja cha wanajeshi 5,000, kilichoundwa kwa lengo la kupambana na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na ISIS.

Traoré, ambaye kwa sasa amepokea uongozi wa muungano huo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu hatua mahsusi zilizopangwa na nchi hizo tatu, ambazo tayari zimejiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi (ECOWAS).

Aidha, muungano huo umeahidi kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi, baada ya kuwafukuza washirika wao wa muda mrefu, Ufaransa na Marekani, na badala yake kuelekeza ushirikiano wao kwa Urusi.