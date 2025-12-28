Afisa wa Afya wa Gaza: Utawala wa Kizayuni umeanzisha vita vya makusudi dhidi ya watoto

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Shahab la Palestina, Munir al-Barsh alitangaza: "Tangu saa za kwanza za uvamizi, utawala wa Kizayuni umeanzisha vita vya makusudi dhidi ya mtoto wa Kipalestina, ukilenga maisha yake, afya yake na ukuaji wake wa asili; hatua ambayo inatathminiwa kuwa ndani ya mfumo wa mpango uliopangwa wa kufuta vizazi na kutishia mustakabali wa idadi ya watu wa taifa la Palestina."

Aliongeza: "Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya ya Gaza, utawala wa kikoloni tangu kuanza kwa vita umewaua moja kwa moja zaidi ya watoto 20,000 na watoto wengine 44,000 wamepata majeraha makubwa."

Al-Barsh alisisitiza: "Israel imefanya ulengaji wa kiwango kikubwa ambao kwa kweli unavuka mipaka ya operesheni za kijeshi na kufanana na sera ya mauaji ya kimbari ya kimfumo dhidi ya watoto wa Palestina."

Afisa huyo wa afya huko Gaza alibainisha: "Wavamizi hawajaishia tu kuua watoto kupitia mashambulizi ya mabomu, bali tangu siku za kwanza, wamezuia kuingizwa kwa virutubisho maalum vya chakula kwa ajili ya watoto na wanawake wajawazito ikiwa ni pamoja na maziwa, clovid, asidi ya foliki, madini ya chuma na vitu vingine vya msingi kwa ajili ya ukuaji wa afya wa kijusi na mtoto."

Alisisitiza: "Katazo hili ni la makusudi na lenye malengo, likiwa na nia ya kutengeneza kizazi chenye ulemavu wa ukuaji, udumavu wa akili, ufupi wa kimo na matatizo makubwa ya afya ambayo matokeo yake yanaweza kudhihirika miaka mingi baadaye."

Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya ya Gaza aliendelea kusema: "Ushahidi wa hatari umerekodiwa; tangu kuanza kwa vita, vijusi 156 vimezaliwa vikiwa na ulemavu wa kimaumbile, na wengi wao walikufa baada ya kuzaliwa kutokana na ukali wa ulemavu huo, ikiwa ni pamoja na watoto waliozaliwa bila pua au wenye viungo vilivyopungua."

Mwishoni, Al-Barsh alibainisha: "Viashiria hivi vinaonyesha bila shaka kwamba utawala wa kikoloni wa Israel, kama unavyoshambulia watoto walio hai, unalenga pia matumbo ya uzazi."