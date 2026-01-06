Kituo cha 12 cha Israel: "Hezbollah ina wapiganaji 70,000 na mamia ya makombora, iko tayari kwa makabiliano na Israel"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ripoti zinaeleza kuwa Hezbollah ina mamia ya makombora na roketi zinazoweza kufika maeneo nyeti ya utawala wa Kizayuni, ikiwemo katikati ya Palestina inayokaliwa na pia kusini mwa maeneo yanayokaliwa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (AS) – ABNA – baada ya kushindwa kwa shinikizo dhidi ya upinzani wa Lebanon katika mradi wa Marekani–Kizayuni wa kuondoa silaha, vyanzo vya Kizayuni vimekiri kuwa Hezbollah si tu imefanikiwa kurejesha idadi ya rasilimali watu wake hadi kiwango cha kabla ya vita, bali sasa ina makumi ya maelfu ya wapiganaji na mamia ya makombora yenye uwezo wa kulenga moyo wa maeneo yanayokaliwa.

Kulingana na Kituo cha Televisheni cha Channel 12 cha Israel, ripoti zinaonyesha kuwa Hezbollah ina mamia ya makombora na roketi zinazoweza kufika maeneo nyeti ya utawala wa Kizayuni, ikiwemo Gush Dan katikati ya Palestina inayokaliwa, pamoja na kusini mwa maeneo yanayokaliwa.

Usiku uliopita, katika mwendelezo wa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon, utawala huo ulianzisha mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya Lebanon.

Vyanzo vya habari viliripoti kuwa wanajeshi wa Kizayuni walilenga mji wa Al-Manara katika eneo la Beqaa mashariki mwa Lebanon.

Ndege za kivita za Israel pia zilishambulia mji wa Anan kusini mwa Lebanon, na mashambulizi mengine yaliripotiwa katika mji wa Ain al-Tineh kusini.

Aidha, mtandao wa Al-Manar uliripoti alfajiri ya Jumanne kuwa: “Ndege za kivita za adui zilishambulia eneo la viwanda la Sinayq kusini mwa Sidon, na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa.”