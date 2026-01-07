Washington Yakanusha Kutuma Maafisa wa Kijeshi nchini Venezuela

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Vifo vya Mamia vya Watu Waliothibitishwa Katika Shambulio la Usiku Kati ya Maafisa wa Kijeshi na Raia Venezuela.

Tariq William Saab, Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Venezuela, alisema kwa waandishi wa habari kwamba mamia ya maafisa wa usalama na raia waliuawa katika shambulio lililotokea usiku, na aliongeza kuwa ofisi ya Mwendesha Mashtaka itachunguza vifo hivi kama “mabomu ya kivita”.

Kulingana na ripoti ya Associated Press, maafisa wa Venezuela walisema kwamba takwimu zilizothibitishwa hadi sasa zinaonyesha kuwa watu 24 walikuwa wanajumuisha wanajeshi wa usalama, huku idadi kamili ya vifo ikiendelea kuthibitishwa.

Shambulio na Utekelezaji wa Marekani

Jumamosi, Donald Trump, Rais wa Marekani, alitangaza shambulio kubwa dhidi ya Venezuela ambalo lilisababisha kukamatwa kwa Nicolás Maduro na mkewe Cilia Flores na kupelekwa Marekani, na kusisitiza kuwa Washington itaendelea “kusimamia mambo ya Venezuela hadi pale pale ambapo mpito wa madaraka utakapofanyika kwa usalama na kwa njia inayofaa”.

Hata hivyo, Mike Johnson, Spika wa Bunge la Marekani, alikanusha kutumwa kwa majeshi ya Marekani nchini Venezuela na akasisitiza kuwa nchi yake haina vita na Caracas.

Kauli za Johnson zilitolewa baada ya mkutano ambapo Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, na maafisa wake wakuu waliweleza kuhusu shambulio hilo. Johnson alisema kuwa serikali ya Marekani haina mpango wa kutuma vitengo vya kijeshi Venezuela, akathibitisha kuwa hatua zilizochukuliwa sio operesheni ya kubadilisha utawala, na akasisitiza kuwa “hakuna majeshi yoyote ya Marekani katika ardhi ya Venezuela”.

Johnson pia alidai kuwa “ule unaoitwa usafirishaji wa dawa za kulevya unaoungwa mkono na serikali ya Venezuela” ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa Marekani, jambo linalofanya hatua za serikali ya Trump kuwa za kisheria katika muktadha huu.

Maduro Mahakamani

Jumatatu, Maduro alihudhuria mahakamani New York, akikanusha mashtaka dhidi yake, ikiwemo “kuuongoza serikali iliyo haramu na yenye ufisadi” na “kushirikiana na wasafirishaji wa dawa za kulevya”.

The New York Times iliripoti kuwa Maduro alipoondoka mahakamani alisema: “Mimi ni kifungo cha kivita.”