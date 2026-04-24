Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka RIA Novosti, Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, alisema: Moskvu inashuhudia vitisho vinavyoongezeka dhidi ya usalama wa vituo vya nyuklia, hasa kuzunguka nyuklia za "Zaporizhzhia" na "Bushehr".

Alionyesha pia kutotenda kazi kwa jamii ya kimataifa kuhusu hazina ya nyuklia ya halmashauri ya WaZionisti na alisema: Israel, ambayo ina faida katika shambulio dhidi ya Iran, imepuuza mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia, lakini wanawataka wengine kuvunja mkataba huo.

Wakati wa Vita vya Ramadhani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi alikataa kwa nguvu shambulio la Marekani-WaZionisti kwa nyuklia ya Bushehr na alitangaza: Shambulio kwa vituo vya nyuklia nchini Iran vinapaswa kusimamishwa mara moja.

Maria Zakharova aliongeza: Shambulio kwa vituo vya nyuklia nchini Iran vinapaswa kusimamishwa mara moja. Shambulio la kinyume cha sheria kwa miundombinu ya nyuklia ya Iran ni lepe lisiyofutika kwenye sifa ya wale wanaoongoza misuli hii. Wale walioshambulia nyuklia ya Bushehr wameharibu sifa yao katika eneo la kuzuia usambazaji wa nyuklia kabisa.

Shirika la Nishati ya Nyuklia siku ya Jumamosi 15 Farvardin baada ya shambulio la nne kwa vituo vya nyuklia Bushehr na Marekani na WaZionisti wanaoshikilia ardhi, alionyesha kwenye akaunti yao ya X: Kutukana shambulio kwa vituo vya nyuklia vya amani vya Iran na kumaliza kutotenda kazi dhidi yake, ni chache zaidi kutoka kwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki katika okoa ya majukumu yake ya kanuni.

Jamhuri ya Kiislamu Iran pia inafuata uhifadhi wa haki zake za kiungu za nyuklia na kuchunguza sababu za kutotenda kazi hii na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kupitia njia za kisheria.