Mashahidi 6 wa Palestina katika mauaji 1,190 ya WaZionisti katika wiki moja

Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka Kituo cha Habari cha Palestina, kituo cha data cha Palestina "Ma'ati" kilitangaza kuwa katika wiki iliyopita, nguvu za ukaguzi na wakazi wa kienyeji wa WaZionisti wamefanya vitendo 1,190 vya ukandamizaji wa haki za Watunguu katika Kando ya Magharibi na Yerusalemu iliyoingizwa, ambapo mashahidi 6 wa Palestina wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa.

Kulingana na ripoti hii, "Oudah Atef Awawde" (miaka 25), "Osama Hamdi Al-Nu’aim" (miaka 13) na "Jihad Marzouq Abu Na’im" (miaka 35) kutoka eneo la Ramallah na Al-Bireh, wameuawa na wapiganaji wa kienyeji tarehe 21 Aprili. Pia "Mohammed Al-Ja’bri" (miaka 15) aliuawa siku ileile.

"Raja Fadel Awais" (miaka 47), aliyepata majeraha katika shambulio la Jenin, aliuawa baada ya majeraha yake kuwa magumu. "Mohammed Ahmad Suwayti" (miaka 25) pia aliuwa tarehe 18 Aprili.

Katika muda huo huo, nguvu za ukaguzi zimekamata Watunguu 103, kuingilia majiji na vijiji mara 175, kuharibu mali katika matukio 26, kufanya vikwazo 217 katika makazi ya ukaguzi, na kufunga majiji na maeneo mbalimbali mara 28. Pia nyumba 5 za makazi zimeharibiwa.

Ripoti hii pia inataja matukio 15 ya shughuli za ujenzi wa makazi, mashambulio 15 ya wakazi wa kienyeji kwenye maeneo ya Palestina, usumbufu 4 katika mchakato wa elimu, mashambulio 203 kwenye nyumba, ukaguzi wa mali 169, na mashambulio 4 dhidi ya wafanyakazi wa afya.

Kutokana na endeleo ya hatua hizi, wito wa kuongeza upinzani kwa kutumia vyombo vyote na kujibu mauaji ya nguvu za ukaguzi na wakazi wa kienyeji wa WaZionisti umetolewa kati ya Watunguu.