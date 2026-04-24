Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka Russia Today, Ali Fayyad, mbunge wa Lebanon kutoka kundi la Uaminifu kwa Upinzani, alikataa tangazo la Donald Trump, Rais wa Marekani, la kuongezeka kwa wiki tatu kwa amani kati ya Lebanon na halmashauri ya WaZionisti ambalo lilitolewa jana.

Fayyad alisema katika tamko kwamba amani hii katika kivuli cha endeleo ya vitendo vya adui vya halmashauri ya WaZionisti, ikijumuisha mauaji, mapinduzi, na kutumia silaha katika maeneo mbalimbali ya Lebanon na endeleo kwa mauaji ya harakati katika vijiji vya mipaka, ni mambo yasiyo na maana.

Aliongeza kwamba upendo wa adui kuwa na haki ya huria ya vitendo vyake sio kinyume na amani, inamaanisha upendo wa Tel Aviv na Washington wa kujaribu kuweka upya usawa kabla ya Machi 2.

Fayyad alionyesha kuwa tangazo hili linamwagiza Lebanon kuwa na amani, wakati hakuna sharti linalowekwa kwa upande wa WaZionisti. Hili halikubaliki na itapigana.

Aliangazia kuwa shambulio lolote la halmashauri ya WaZionisti kwa lengo lolote nchini Lebanon, haki ya kujibu kwa njia inayofaa inabaki kwa upinzani.

Mbunge huyu wa Hezbullah alionyesha kuwa mfumo uliopendekezwa ni mbaya zaidi, na kutangaza tu ni jicho la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kuharakisha mchakato kati ya adui wa WaZionisti na serikali ya Lebanon.