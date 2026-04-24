Serikali ya Trump inafuatilia Papa Leo XIV

Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka Al-Miyadin, "Ken Klippenstein" mwanachama wa habari huru alifunua kuwa mashirika ya taarifa Marekani kwa miaka mingi yanafuatilia Vatikani.

Klippenstein, ambaye ana historia ndefu ya kufunua habari za siri kutoka FBI, alitoa ripoti inayothibitisha kuwa shambulio kali la Donald Trump, Rais wa Marekani, dhidi ya Papa Leo XIV tarehe 12 Aprili, limetengeneza ujasusi huu kuwa kipaumbele cha utendaji.

Kulingana na ripoti hii, wakati Trump alipoeleza Papa Leo kuwa "mashindano kwa sera ya nje," mashirika ya taarifa Marekani walichukulia maneno ya rais kama amri ya kupaumbele ujasusi dhidi ya Vatikani, na Shirika la Ujasusi la Kati (CIA) walizingatia wajasusi wa binadamu katika mzunguko wa ujasusi dhidi ya Vatikani.

Katika muktadha huu, Shirika la Usalama wa Kitaifa (NSA) na Shirika la Ujasusi la Kati (CIA) wanatafuta kufuatilia mawasiliano, barua pepe, na ujumbe wa maandishi wa Vatikani. Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia inagawanya muhtasari wa habari za kila siku kuhusu Vatikani. Jeshi la Marekani lina nambari maalum kwa uwezo wa lugha unaohusu lugha ya Kilatini ya kanisa.

Klippenstein anaongeza kuwa Papa Leo XIV alitabiri jitihada za serikali ya Marekani za kumfuatilia. Alitabiri katika hotuba aliyotoa mwezi Desemba uliopita mbele ya viongozi wa mashirika ya taarifa wa Italia, na karibu hakuna vyombo vya habari vya Marekani vilivyoripoti, Papa mpya alieleza wazi kuhusu ukiukwaji huu.

Papa Leo alisema: Katika nchi nyingi, kanisa ni dhoruba ya mashirika ya taarifa yanayofanya kazi kwa madhumuni mabaya na yanayozuia uhuru wake. Alihitaji "tazama kamili" dhidi ya hatua hizi ili kuhakikisha kwamba habari za siri hazitumiki kwa ajili ya kushtua, kubadilisha, kuogopa, au kuharibu sifa ya wanasiasa, wanachama wa habari, au wengine wanaofanya kazi katika jamii ya kiraia.

Tovuti ya "Barua kutoka kwa Leo" inandika katika muktadha huu kwamba kiongozi wa Wakristo wa 1.4 bilioni, ambaye alizaliwa Marekani, anatumika na serikali yake kama lengo la ujasusi. Tatizo hapa linazidi ujasusi wa nje.