Jamaat-e-Islami ya Pakistan ionesha msaada wake kwa Iran

Kulingana na taarifa ya habari Abna, Hafiz Naeem ur-Rahman, kiongozi wa Jamaat-e-Islami Pakistan, katika mkutano wa habari mjini Karachi alisita kusitisha kwa haraka ukiukwaji wa amani na kuishia vizuizi vya baharini vya Marekani dhidi ya Iran na alisema: "Tunamshauri mawazo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mazungumzo."

Aliendelea kusema: "Hadi pale ambapo Marekani isitatie vizuizi vya baharini vya Iran, hakuna maendeleo yoyote katika mazungumzo yatafikiwa."

Mwanasiasa huyo wa Pakistan alisisitiza: "Maneno ya Rais wa Marekani yameonyesha kwamba nchi hiyo imekwisha lazima kurudi kwenye meza ya mazungumzo na madai ya Donald Trump pia hayana msingi na ni jaribio la kugeuza ukweli wa uwanja."

Hafiz Naeem ur-Rahman aliongeza: "Trump anahusika na khianati kwa diplomacy, Marekani na Israel zimefanya vitendo vya ukatili dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mara mbili wakati wa mazungumzo lakini tunachokiona ni uimara na kutokukubaliwa na Iran na uwanja na kushindwa kwa Marekani."