Kanani Moghaddam: Jeshi la Wanamaji la Iran lina uwezo wa kuzingira dhidi ya kuzingirwa

Hossein Kanani Moghaddam katika mahojiano, kuhusu kukomesha kuzingirwa kwa baharini na mbinu za Iran kuhusu hilo, alisema: Marekani inafuata sera ya mgogoro dhidi ya mgogoro, na sera hii imesababisha madhara kwa uchumi wa dunia hasa Marekani na washirika wake.

Kanani Moghaddam aliongeza: Nchi kama China, Russia, Japan, Korea Kusini, nchi za pwani ya Ghuba ya Uajemi na nchi za Magharibi zimekumbwa na matatizo makubwa katika sekta ya nishati na uchumi.

Alisema: Suluhisho za kuvunja kuzingirwa kwa baharini ni shinikizo la kimataifa dhidi ya uharamia wa Marekani na mbinu za kidiplomasia, na alisisitiza: Lazima kutekeleza sera ya kuzingira dhidi ya kuzingirwa na tusiruhusu Marekani kuhamisha vifaa kwenye kambi zake za majini katika eneo hilo.

Mtaalam huyu wa masuala ya kimataifa, akizungumzia umuhimu wa Mlango wa Hormuz, aliuita mlango huo kuwa "Mlango wa Hormuz wa Mapinduzi ya Kiislamu" na pia alisema: Hatupaswi kuuacha mlango huu kwa vyovyote vile, na tunapaswa kuuhifadhi kama nyenzo yetu ya kuzuia, na kusimamisha usafiri wa meli za Marekani na washirika wake; ikiwemo meli za mizigo.