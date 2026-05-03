Haaretz: Hezbollah imeutaisha Jeshi la Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kiebrania Haaretz lilikubali kwamba uwezo wa Hezbollah katika matumizi ya silaha za kimbinu na kusababisha uharibifu kwa jeshi la utawala wa Kizayuni umeutaisha uasisi wa kijeshi wa Israel.

Katika ripoti hii imesemekana kwamba wakazi wa maeneo ya kaskazini ya ardhi zilizokaliwa kwa mabavu wanaishi katika hofu na mshtuko.

Mtandao wa Kizayuni "i24 News" pia hapo awali ulitangaza kuhusu hili: Lazima tuseme neno hili gumu; hakuna ufumbuzi madhubuti wa mwisho kwa suala la ndege ndogo zisizo na rubani [za Hezbollah].

Pia, Idhaa ya 13 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kuwepo kwa hali ya kukata tamaa katika jeshi la utawala huu kutokana na kukosekana kwa ufumbuzi kwa tishio la ndege ndogo za kujitoa mhanga na UAV.