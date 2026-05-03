Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, kituo cha televisheni cha Al-Mayadeen katika makala yake kilisisitiza kwamba Marekani haionekani tena kama mshirika wa kuaminika wa mazungumzo, si kwa sababu ya kupungua kwa nguvu, bali kwa sababu ya kupoteza "uaminifu, mwendelezo na nidhamu ya kitaasisi." Sera ya kigeni ya nchi hii, hasa katika kipindi cha hivi karibuni, imehama kutoka kwenye njia za kitaasisi na kidiplomasia kuelekea maamuzi ya kibinafsi, yanayobadilika na wakati mwingine yanayokinzana. Kubadilisha michakato iliyopangwa kwa kauli za hapa na pale na za kuvutia vyombo vya habari, kumesababisha ukosefu wa uthabiti katika ujumbe na ahadi.

Vyombo hivi vya habari vya Kiarabu viliongeza: Hapo zamani, hata diplomasia zisizo rasmi zilifanya kazi ndani ya mfumo wa kitaasisi na thabiti, lakini sasa jukumu la taasisi kama Wizara ya Mambo ya Nje limepunguzwa na mapengo makubwa ya usimamizi yameundwa. Mchakato huu umesababisha mmomonyoko wa "kumbukumbu ya kitaasisi" na kupunguza uwezo wa Marekani kudumisha ahadi za muda mrefu. Kujiondoa kutoka kwa makubaliano kama vile JCPOA na mikataba ya udhibiti wa silaha kumezidisha ukosefu huu wa uthabiti na kutoa ujumbe wa wazi kwa nchi nyingine: Makubaliano na Marekani yanaweza kuwa ya muda mfupi na kutegemea mabadiliko ya serikali.

Al-Mayadeen iliandika: Kwa matokeo, nime zimeelekea kwenye njia mbadala, kama vile upatanishi wa mataifa yenye nguvu za kikanda au makubaliano nje ya mfumo wa Washington. Diplomasia ya Marekani imefanana zaidi na "onyesho la kisiasa" kuliko mchakato halisi. Mwelekeo huu ni ishara ya kupungua kwa uwezo wa mamlakuu katika kubadilisha ushawishi kuwa matokeo endelevu.