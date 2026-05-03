Vyombo vya habari vya Kizayuni: Vita dhidi ya Iran vitakuwa na madhara makubwa kwa washirika wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Israel HaYom liliripoti: Wakati Washington inategemea kuanguka kwa ndani kwa mfumo wa Iran, Tehran haikubali katika suala la nyuklia.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni viliongeza: Kuendelea kwa kuzingirwa na kuimarishwa kwa vikwazo hakutaambatana na kuanza tena kwa mashambulizi ya kijeshi. Trump anaendeleza vita vikali vya kiuchumi.

Israel HaYom iliandika: Rais wa Marekani hajaanza tena mashambulizi, kwa sababu vita vina matokeo magumu kwa washirika wa Washington, ikiwemo Tel Aviv na nchi za Ghuba.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni viliongeza: Kwa mtazamo wa Trump, vita vya kijeshi vimeisha, lakini mapambano yanaendelea kwa namna nyingine. Katika nchi za Ghuba pia ujumbe huu ulieleweka, na Falme za Kiarabu na Qatar zilitangaza kuanza tena kwa ndege zao kikamilifu.