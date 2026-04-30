Hasira ya Trump tena kwa washirika wa Ulaya kwa kutoshiriki katika uvamizi dhidi ya Iran

Kulingana na ripoti ya Abna kutoka kwa mtandao wa Al Jazeera, "Donald Trump," Raís wa Marekani, akiwa na hasira kwa kutoshiriki kwa washirika wa Magharibi katika uvamizi dhidi ya Iran na suala la Mlango wa Hormuz, alikubali: Nimehisi hasira sana kwa sababu washirika wetu katika NATO hawakukubali ombi langu la msaada.

Alipinga tena Uingereza kwa kutoshiriki katika vita dhidi ya Iran akisema: Uingereza hikuja kusaidia katika vita vya Iran.

Trump alipinga Waziri Mkuu wa Uingereza na kuongeza: "[Keir] Starmer ameeleza kwamba nchi yake itatusaidia baada ya vita kuisha, na nilimwambia wakati huo hatutahitaji msaada wenu tena.

Alizungumzia simu yake na Raís wa Russia na kusema: Leo nilizungumza na Putin kupitia simu kuhusu masuala ya Iran na Ukraine.

Trump aliongeza kwamba Putin alisema "anataka kunisaidia kumaliza vita [dhidi ya] Iran, lakini nilimjibu unapaswa kumaliza vita vyako mwenyewe nchini Ukraine."

Alihitimisha akirudia madai yake ya wiki na miezi kadhaa kuhusu mpango wa nyuklia wa amani wa Iran na kudai: Hatutaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia.

Trump pia alitoa mwitikio kwa uteuzi wa UAE kutoka shirika la OPEC na kusema: Naamini hii ni kitu bora sana, kwa sababu matokeo ya mwisho yatakuwa chanya kwa kupunguza bei ya mafuta.