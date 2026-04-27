Wamakamu wa Jeshi: Netanyahu anatafuta kuwaathiri wengine

Kulingana na ripoti ya Abna kwa mujibu wa Al Jazeera, gazeti la Wayahudi "Israel Hayom" liliripoti kwa mujibu wa wakuu wa jeshi wa serikali hiyo kuwa tamko la Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, lililofanywa Jumamosi iliyopita, ambalo lilionyesha agizo lake kwa jeshi kujibu kwa nguvu Hizbullah katika Lebanon, ni maonyesho ya nguvu ili kupunguza shinikizo la ndani na juhudi za kuangusha jukumu kwenye shingo za jeshi kwa sababu ya kushindwa kufikia matokeo yanayotakiwa.

Wakuu wa jeshi wa daraja la juu walieleza kuwa tamko la Netanyahu ni juhudi za kufurusha kupunguza shinikizo la umma na hakuna mabadiliko halisi katika maagizo ya jeshi.

Vyanzo hivi viliongeza kuwa tamko la Netanyahu halikuwa la bahati mbaya, bali liliwekwa kwa lengo la kuangusha jukumu la kushindwa kufikia matokeo bora kwenye shingo za jeshi. Walisisitiza kuwa mchakato huu unafanywa kwa usahihi kulingana na maagizo ya kisiasa na mipango iliyodictated na Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhusu utoaji wa msituko wa vita katika Lebanon.

Kulingana na gazeti hili, si mara ya kwanza katika wiki za hivi karibuni kwamba kuna tofauti kati ya jeshi na kiwango cha kisiasa kuhusu operesheni za kijeshi katika Lebanon. Mwanzoni mwa mwezi, afisa mkuu alimwambia waandishi wa habari katika mkutano wa waandishi kuwa operesheni katika Lebanon hazilengwi kuufukuza silaha wa Hizbullah na Tel Aviv haitafikia lengo hilo.

Kulingana na Israel Hayom, tofauti hizi ni sehemu tu ya hisia inayoongezeka ndani ya jeshi na taasisi ya usalama ambayo inaamini kuwa Netanyahu anatafuta "dhabihu" ili kuangusha jukumu la matokeo yasiyokufaa ya vita katika Lebanon na Iran kwenye wengine.

Gazeti hilo liliongeza kuwa Netanyahu anaweza kuangusha jukumu la vita katika Iran kwenye Mossad na kuhusu vita katika Lebanon anaweza kujaribu kuonesha jeshi la Israel kuwa na jukumu katika mambo hayo.

Israel Hayom inaongeza kuwa, wakati wa kuongezeka kwa mgogoro kati ya viwango vya kisiasa na kijeshi, hali katika uwanja wa vita inakuwa changamano zaidi. Jeshi sasa linadhibiti maeneo mengi kusini mwa Lebanon, lakini ukwepaji wake unavuruga uwezo wake wa kutoa ulincomplete kamili kwa miji ya kaskazini na nguvu zilizowekwa katika uwanja.