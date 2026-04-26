Kulingana na ripoti ya Abna kutoka kwa Al Jazeera, gharama ya vita vya mfululizo katika maeneo yaliyochukuliwa kwa nguvu haitokiwi tena na idadi ya waliofariki au wale waliojeruhiwa, wala kwa kiasi cha gharama za kijeshi. Gideon Levy, mwanachama wa kitengo cha sayansi cha gazeti la Haaretz, katika ripoti hiyo alithibitisha kuwa vita vya mara kwa mara vimesababisha matatizo makubwa ya akili katika sehemu kubwa ya Zionista, na matatizo haya yamefikia kiwango cha kliniki.

Mwandishi wa makala hukuwa na wimbi kuhusu idadi ya Zionista wanaopata maumivu makubwa ya akili, alidhani kuwa idadi hii inaweza kufikia "milioni kadhaa".

Makala hii inategemea mfululizo wa utafiti na mahojiano na watafiti wa vyuo vikuu vya Zionista na Marekani na vituo. Profesa Igal Kalantrov, msaikolojia wa Chuo Kikuu cha Kiebrania na mtaalamu wa ugonjwa wa kufikiria na kufanya (OCD), anasema kuwa Israel inakaribia hali ambayo idadi kubwa ya watu wataheshibiwa kuwa walioathirika kiakili.

Utafiti wake juu ya wakazi wa eneo la mpaka lililoshikamana na Gaza unaonyesha kuwa takriban moja ya tatu wako katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa kufikiria na kufanya. Kalantrov alieleza uwiano huu kuwa wa ajabu ukilinganisha na wastani wa dunia ambao kawaida ni chini ya asilimia 2.

Profesa Ariel Koshmaro, kutoka kitengo cha uhandisi wa bioteknolojia katika Chuo Kikuu cha Ben Gurion, katika uchambuzi wake alifikia hitimisho kwamba jamii ya Zionista siyo tu isiyotulia, bali vita vinasaidia athari zake kwa kiwango cha usingizi, chakula na homoni.

Matokeo ya uchambuzi wa maswali yaliyochapishwa katika eneo hili yalionyesha kuwa kati ya asilimia 20 hadi 30 ya wahusika wameonyesha ishara za ugonjwa wa akili "mgogoro baada ya mshtuko", ambayo inamaanisha viwango vya juu vya shinikizo katika jamii ya Zionista.