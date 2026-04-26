Kulingana na ripoti ya Abna, jarida la Zionista Israel Hayom liliakisi kuwa mawazo yanakuwa na nguvu zaidi kuwa, kuzingatia kupungua kwa uwezo wa jeshi la rejimu ya Zionista kudhibiti vita vya uchafu, kuondoa Hezbollah kupitia nguvu ya kijeshi ni ya kutokana na hali ya siku hii.

Katika ripoti hiyo, kwa kutaja mwanachama wa rejimu ya Zionista, imesema kwamba hakuna silaha ya kijeshi inayoweza kuzuia shambulio la msitu la Hezbollah kikamilifu, na Tel Aviv inaweza tu kuyapunguza.

Kulingana na ripoti hii, mizunguko ya kijeshi ya rejimu ya Zionista inakabiliwa na changamoto inayozidi kuongezeka kuhusu uchafu wa uendeshaji pamoja na kutegemea sana vikosi vya rezervi katika mashamba mengi. Shambulio kamili dhidi ya Hezbollah linahitaji kuongezeka kwa nguvu, ambayo haina uwezo katika hali ya sasa.

Kulingana na ukubali wa wakuu wa rejimu ya Zionista, ukweli huu, msituko siyo tu wa kisiasa, bali ni wa uendeshaji kwa lengo la kupunguza shinikizo kwa jeshi la uasi na kupanga tena malengo yake baada ya miezi kadhaa ya vita vya mara kwa mara katika mashamba mengi. Rejimu ya Zionista kwa uhalisi imebadilisha mkakato wake wa kushinda kijeshi hadi vita vya uchafu vya muda mrefu na lengo la kuondoa Hezbollah limeachwa nyuma.

Israel Hayom imeongeza kuwa wakuu wa kijeshi wana ukubali kuwa Hezbollah hujeshiwa kijeshi. Vita hii kwa sababu ya uenezi wa picha na ripoti za uharibifu kusini mwa Lebanon, imetuma gharama za kisiasa na za kidiplomasia zinazoongezeka kwa rejimu ya Zionista, hasa Ulaya na Marekani.