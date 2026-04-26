Jarida la Kiebrania: Tel Aviv na Washington wapate fursa kutoka mapinduzi ya zamani

Kulingana na ripoti ya Abna, jarida la Kiebrania Yediot Ahronot liliakisi kuwa mawazo ya uharibifu wa uwezo wa adui wa Tel Aviv huko Gaza, Lebanon, na Iran na hata uharibifu wa imani zao unaweza kuonyesha kiwango cha udhaifu na uwezo mdogo wa wataalamu wa uamuzi katika rejimu ya Zionista na Marekani.

Katika ripoti hii linasema, wamekuwa wakishindwa kupata fursa kutoka mapinduzi yao ya zamani.

Jarida la Kiebrania Ma'ariv pia limeripoti kuwa vita na Iran havikupelekea Marekani tu gharama ya bilioni bilioni za dola lakini pia kulingana na uchambuzi mpya sehemu kubwa ya hifadhi za silaha za usahihi na ghali za nchi hiyo imetumika.

Katika endeleo la ripoti hii linasema, kulingana na uchambuzi wa Kituo cha Uchambuzi wa Kimkakati na Kimataifa (CSIS), nguvu za Marekani zimetumia maelfu ya misilia ya krusi, misilia ya kukataa na mifumo ya hali ya juu ya kukataa wakati wa siku 39 za vita, ambayo ilikuwa mbali na makadirio ya awali. Kati ya mifumo ambayo iliharibiwa kwa njia maalum, baadhi ya sehemu za mifumo ya ulinzi wa anga na misilia ya Marekani zilikuwepo.