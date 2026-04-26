Haaretz: Milioni bilioni za gharama na upungufu wa hifadhi, matokeo ya vita na Iran

Kulingana na ripoti ya habari ya Mahr kutoka kwa Al-Mayadeen, jarida la Kiebrania Haaretz limeripoti kuwa vita na Iran havikupelekea Marekani tu gharama ya bilioni bilioni za dola, lakini pia kulingana na uchambuzi mpya, sehemu kubwa ya hifadhi za silaha za usahihi na ghali za nchi hiyo imetumika.

Katika endeleo la ripoti hii linasema, kulingana na uchambuzi wa Kituo cha Uchambuzi wa Kimkakati na Kimataifa (CSIS), nguvu za Marekani zimetumia maelfu ya misilia ya krusi, misilia ya kukataa na mifumo ya hali ya juu ya kukataa wakati wa siku 39 za vita, ambayo ilikuwa mbali na makadirio ya awali. Kati ya mifumo ambayo iliharibiwa kwa njia maalum, baadhi ya sehemu za mifumo ya ulinzi wa anga na misilia ya Marekani zilikuwepo: misilia ya krusi ya Tomahawk, misilia ya kukataa ya Patriot, mifumo ya THAAD na misilia ya SM-3 na SM-6.

Kulingana na ripoti hii, mifumo hii haikuwa imepangwa kwa jukwaa moja la operesheni, lakini hata katika hali za mazingira zaidi, mali za kimkakati kwa Marekani. Imekadiriwa kuwa misilia moja ya Tomahawk inakadiriwa kuwa $2.6 milioni, misilia moja ya SM-3 inakadiriwa kuwa $28.7 milioni, SM-6 moja inakadiriwa kuwa $5.3 milioni, mfumo mmoja wa THAAD inakadiriwa kuwa $15.5 milioni na misilia moja ya Patriot inakadiriwa kuwa $3.9 milioni.

Haaretz alithibitisha, wakati gharama hizi zikichanganywa na maelfu ya makundi katika wiki chache, gharama zinafikia bilioni bilioni za dola katika muda mfupi sana. Kulingana na makadirio hayo, Marekani imetumia zaidi ya misilia 850 ya Tomahawk wakati wa vita. Pia imeripotiwa kuwa maelfu ya misilia ya Patriot yametumika.

Hata hivyo, tatizo siyo tu kiasi kilichotumika, bali katika kujaza hifadhi polepole sana. Kwa baadhi ya mifumo, wazalishaji wanakadiria kwamba muda kati ya maagizo na uwasilishaji unaweza kufikia miaka minne. Wataalamu wanaimini kwamba ikiwa Marekani italazimishwa kuingia katika mgogoro mwingine mkubwa, kwa mfano na China, inaweza kuwa wazi kwamba hifadhi za sasa ni chini kwa hatari.