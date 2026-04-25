Mohseni Eje'i: Adui ameshindwa; tuangalie makubaliano

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, Mheshimiwa Mohseni Eje'i, Mkuu wa ngazi ya utawala wa mahakama, katika mfululizo wa mikutano yake ya kudumu na wakuu wa ngazi ya utawala wa mahakama katika mji mkuu na mikoa, alizungumza katika mkutano na makundi mengine ya wakuu wa mahakama ya mikoa, akithamini juhudi za nguvu za silaha za Iran ya Kiislamu katika vita dhidi ya wavamizi, alisema: "Adui amepigwa na hajafikia malengo yake mabaya dhidi ya Iran ya Kiislamu; kwa hivyo, kuna uwezekano wa makubaliano na hatua nyingine kutoka kwa adui kwa kila wakati; inawezekana adui aliyepigwa atajaribu tena dhidi ya taifa letu na nchi yetu. Kwa hivyo, ni lazima kwa raia wote wa Iran, wakuu na wanajeshi, tusiwahi kutoa mawazo. Watu wenye ujasiri na wa thamani bado wako kwenye uwanja; huwezi kuacha uwepo wa watu kwenye uwanja."

Mkuu wa mfumo wa haki aliona umoja wa taifa kama ukuta imara na ukuta wa juu sana dhidi ya adui na alisisitiza: "Leo, umoja na ushirikiano mkubwa umetengenezwa kati ya mataifa na makabila yote ya taifa la Iran; ushirikiano huu ni machozi ya adui; umoja huu uliopatikana ni ukuta thabiti dhidi ya adui; lazima tuisaidie kila kitu kinachoimarisha ushirikiano huu na kuondoa kila msingi wa utata, utengano na mgawanyiko."

Mohseni Eje'i akielezea umuhimu wa kuendelea na uenezi wa ujumbe na hatua za pamoja za kuunganisha ili kushindwa operesheni za kisaikolojia za adui alisisitiza: "Sasa, matumaini ya adui ni kutumia mbinu za kushambulia kupitia kujikita kwenye vita dhaifu na operesheni za kisaikolojia kuvunja 'ushirikiano mtakatifu' wa taifa la Iran, kama kituo kikuu cha kuzalisha nguvu. Marekani na halmashauri ya Zionista wamelenga umoja wa taifa, ushirikiano wa kijamii, ushirikiano wa nguvu tatu na kwa kifupi, umoja wa neno la taifa na wakuu wa Iran."

Aliongeza: "Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi alisema katika kutokuwepo kwa Imamu mshahidi, nyinyi ndiyo mtu uliongoza nchi na kuhakikisha nguvu yake. Mafuta ya misaada ya Mihan pia, kulingana na msemo wa Imamu mshahidi, yanatolewa kutoka kwa nia moja ya watu, lazima tuheshimu ushirikiano huu mtakatifu na kutunza."

Mkuu wa mahakama alionya: "Adui anatumaini kile ambacho hakikupata kwenye 'uwanja' na 'diplomasia', awepate kupitia kutenganisha kwenye 'mtaa'. Wanaandika, wanaongea na watumiaji wa mtandao na vyombo vya habari wawe wamkanini katika suala hili."

Mwanasheria Mkuu aliongeza: "Mkurugenzi Mkuu wa Marekani anaamini kwa uongo kwamba kwa kutangaza tofauti kati ya taifa na wakuu wa Iran, anaweza kubadilisha usawa wa nguvu kwa faida ya Marekani iliyoshindwa."