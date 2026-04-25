Mashambulio ya mabomu ya wakolaji kwa kusini mwa Lebanon

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, inayokumbusha Al-Nashra, vyanzo vya Lebanon vimeripoti kuendelea kwa ukatili wa amani na mashambulio ya mabomu ya halmashauri ya Zionisti dhidi ya kusini mwa Lebanon.

Vyanzo hivyo vilisema kwamba Wadi Hasan kusini mwa jiji la Sidon ilipigwa mabomu na mabomu ya halmashauri ya Zionisti. Pamoja nayo, kijiji cha Yahmar Al-Shaqif kilipigwa mabomu.

Pia, mabomu ya jeshi la halmashauri ya Zionisti yalipiga mabomu Al-Qantara na Al-Qasir katika Marjayoun kusini mwa Lebanon. Kijiji cha Hawla pia kilikuwa lengo la mashambulio ya mabomu ya jeshi la wakolaji.

Wakati huo huo, mtandao wa Al Jazeera uliripoti kuharibika kwa maeneo ya makazi na vituo katika jiji la Al-Khayyam kusini mwa Lebanon na jeshi la Israel.

Kwa upande mwingine, jeshi la halmashauri ya Zionisti mara tena liliwataka wakimbizi wa kusini mwa Lebanon kuwa makini kuhusu kusonga kusini na kukaribia maeneo yaliyobainishwa.

Katika taarifa hii, pia walebanoni wameonyo kuhusu kukaribia mto Litani na miamba ya Salhani na Salouqi.

Jeshi la halmashauri ya Zionisti pia, likitaja majina ya vijiji 59 vya mpaka katika kusini mwa Lebanon, lilisisitiza kwamba walebanoni hawapaswi kurudi vijiji hivyo.