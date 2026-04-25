Araghchi: Iran inatakaukuza uhusiano na Pakistan

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, Waziri wa Mambo ya Nje Abbas Araghchi, aliyefika Islamabad kwa majadiliano na viongozi wa juu wa Pakistan, alikutana jioni hii na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na kufanya mazungumzo.

Katika mkutano huu, ambapo Muhammad Ishaq Dar, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, pia alihudhuria, ulizungumziwa uhusiano wa mbili na ushirikiano wa nchi hizo mbili katika nyanja tofauti, pamoja na mabadiliko ya kikanda na ya kimataifa.

Waziri Mkuu wa Pakistan, akiwa na maelezo ya azma na nia ya viongozi wa juu wa nchi hizo mbili kuendeleza mchakato wa kuboresha uhusiano wa mbili na ushirikiano, pamoja na kuratibu na kushirikiana kwa viwango vya viwango vya nchi nyingi na shirika la kimataifa, alieleza ujasiri kwamba mchakato huu utaendelea kwa nguvu na katika mwelekeo wa maslahi ya pamoja ya nchi za jirani na marafiki.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akiwa na maelezo ya juhudi za Kiongozi Mkuu na Rais Pezeshkian za kuboresha uhusiano kwa kiasi kikubwa na majirani, hasa Pakistan, alisisitiza umuhimu wa kipekee wa Pakistan katika siasa na uhusiano wa nje wa Iran na nia ya Iran ya kuendeleza zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili.

Araghchi, akithamini juhudi za dhati za viongozi wa juu wa serikali ya Pakistan kumaliza vita vilivyowekwa na Marekani na halmashauri ya Zionisti dhidi ya Iran na kuanzisha mapumziko ya vita, na pia uzuri wa kusherehekea mazungumzo, alielezea mieneo ya msingi ya nchi yetu kuhusu mabadiliko ya hivi karibunayohusiana na mapumziko ya vita na kumaliza kamili kwa vita vilivyowekwa dhidi ya Iran.

Waziri wa Mambo ya Nje pia, akiwa na maelezo ya uendelezaji wa uhalifu wa halmashauri ya Zionisti katika Palestina iliyochukuliwa na uvamizi mara kwa mara wa halmashauri hii dhidi ya utunzaji wa ardhi na haki ya taifa ya Lebanon, alithamini mieneo ya serikali na watu wa Pakistan katika msaada na umoja na watu wa Palestina wa hali ya chini na juhudi maalum za Pakistan kutekeleza makubaliano ya mapumziko ya vita kuhusu Lebanon.