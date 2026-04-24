Endeleo ya Ukiukwaji wa Amani katika Kusini mwa Lebanon kwa Mashambulio mapya ya WaZionisti

Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka Al-Miyadin, halmashauri ya WaZionisti ilishambulia kijiji cha Deir Amas katika kusini mwa Lebanon mara tatu mfululizo kwa mashambulio ya miziu baada ya muda mfupi.

Jeshi la Israel pia limeshambulia eneo la kijiji cha Bint Jbeil kutoka eneo la Kunin wakati huo huo.

Kwa upande mwingine, Wizara ya Afya ya Lebanon imetangaza kuwa katika shambulio la anga kwa eneo la Maroun al-Ras ambalo lilitokea asubuhi hii, angalau watu wawili wameuawa.

Kwa upande wa wapinzani, vyombo vya habari vya WaZionisti vimearifu kuhusu kujeruhiwa kwa wanajeshi watatu wa halmashauri hiyo katika "tukio la kiutendaji" katika kusini mwa Lebanon.

Jarida la WaZionisti Haaretz likitangaza mabadiliko ya hivi karibuni katika migogoro katika kusini mwa Lebanon limesema kwamba Hizbullah imerejesha upya usawa wa hofu dhidi ya halmashauri ya WaZionisti.