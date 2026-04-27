Ongezeko kubwa la uhalifu na jinai kati ya vijana Wayahudi (Zionists)

Kulingana na ripoti ya Abna kwa mujibu wa Al-Mayadeen, gazeti la Kiebrania Yediot Aharonot limeripoti kuwa data iliyotolewa na polisi ya serikali ya Wayahudi inaonyesha ongezeko la kubwa la ushiriki wa vijana na wanao Wayahudi katika kesi hatari.

Katika ripoti hiyo, kuu za kusudi na bila kusudi zinahesabiwa kati ya kesi hizi.

Gazeti hilo liliongeza kuwa ongezeko la uhalifu hatari kama kuu na unyanyasaji wa kijinsia kati ya vijana Wayahudi limekuwa la kusisitiza. Mchakato huu unatokea katika kivuli chaenea la mawazo ya kinyama katika jamii ya Wayahudi.

Kawaida, gazeti la Kiebrania Haaretz liliripoti kuwa ongezeko la kujitegemea kati ya majeshi ya Wayahudi katika mwezi uliopita limekuwa la kusisitiza.

Vyanzo vya habari vya Wayahudi viliripoti pia kuwa angalau askari wanne na ngazi tatu za hifadhi zimejiua katika mwezi huu.