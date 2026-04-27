Kulingana na ripoti ya Novosti, Alexei Pushkov, mwenyekiti wa kamati ya sera ya vyombo vya habari ya Bunge la Muungano wa Urusi, alisisitiza kuwa uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran ulikuwa siyo bora kwa upande wa utayari na mazingira ya kijeshi.

Aliongeza kuwa uzoefu wa operesheni za kijeshi za Marekani Venezuela ulicheza jukumu la kufurusha katika kuunda sera ya nchi hiyo dhidi ya Iran.

Pushkov alithibitisha kuwa ukatili wa Nicolás Maduro, rais wa Venezuela, na mwitikio dhaifu wa nchi hiyo dhidi ya operesheni hiyo ulichukuliwa kama ukubali masharti ya Marekani kuchukua udhibiti wa mafuta.

Hili lilisababisha Donald Trump aamini kuwa operesheni hii ya kijeshi inaweza kutumika kama zana yenye ufanisi kulazimisha mfumo wowote wa nje kujiunga na Washington.

Alisema, baada ya kushinda huku! Trump aliamua kufanya senario inayofanana dhidi ya Iran.