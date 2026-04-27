Kulingana na ripoti ya Abna, gazeti la The Independent limeripoti kuwa Uingereza wakati wa vita vya Gallipoli katika Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia iliamini kuwa ingeweza kupita kwa urahisi katika Mzinga wa Dardanelles na kumlazimisha Waturuki kujiunga.

Ripoti inaendelea kwa kusema kuwa mino ya baharini, toba za pwani, na asili ya kijiografia ya mzinga husababisha kushindwa kwa jeshi la baharini la Uingereza.

Kulingana na ripoti hiyo, Mzinga wa Hormuz mnamo mwaka 2026 utafanya kazi kama mtego wa Gallipoli kwa Trump, ambapo teknolojia za kisasa zitabaki zisizo na uwezo dhidi ya nafasi ya kijiografia na mino ya akili.

Kawaida, Richard Haass, mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Uhusiano wa Kimataifa la Marekani, aliandika ujumbe kwenye kiti cha kijamii cha X: Iran imethibitisha kuwa ni bora zaidi na imara kuliko ile iliyokuwa inadhaniwa na Trump.

Mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Uhusiano wa Kimataifa la Marekani aliongeza juu ya hili: Karibu dhana zote za yeye (Trump) zimeonekana kuwa mbaya.

Richard Haass aliongeza tena: Ushahidi wa Rais kwamba vita vingine vilidumu kwa miaka mingi na hivyo hatuna shinikizo la wakati katika Iran, haizingatii ukweli kwamba kufungwa kwa Mzinga wa Hormuz huweka uchumi wa Marekani na ulimwengu katika hali isiyo na ulinzi.