Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Radio ya Jeshi la Zionisti, katika mkutano wa kijeshi, mkuu wa kikundi cha 282 cha jeshi hilo alikubali, tunapaswa kufikiria hatari inayotokana na drones za Hezbollah.

Kulingana na ripoti hiyo, maafisa wa vitengo vya jeshi la serikali ya Zionisti wamekashifu sana kutokuwa na vifaa vya kutosha vya kupambana na hatari hii inayotatiza na kusema: Hatuwezi kufanya kitu chochote zaidi dhidi ya drones za Hezbollah.

Maafisa hao wamekubali kwamba wameingia katika vita vya Lebanon bila vifaa vya kutosha na muhimu. Hii inatokea wakati tumeona matumizi makubwa ya drones katika vita vya Urusi na Ukraine, na kuwa na wakati wa kutosha kutatua tatizo hili.

Tamir Idan, mkuu wa nguvu ya hewa ya serikali ya Zionisti, alitupuliwa mara kwa mara awali kutokana na kushindwa kwa wanajeshi wa Zionisti katika kupambana na changamoto ya drones za Hezbollah.