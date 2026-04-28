Marekani: Tuna udhaifu dhidi ya misile ya kisasa na silaha za hypersonic

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia RT, Mark Berkovitz, naibu Waziri wa Vita wa Marekani, katika mkutano wa Kamati ya Nguvu za Silaha katika Bunge la Sena la nchi hiyo, alikubali kwamba nguvu za Marekani hazina vifaa vinavyohitajika kwa wakati huu kupambana na silaha za hypersonic na misile ya kisasa ya uongozi.

Aliongeza: Leo tuna mfumo wa ulinzi wa ardhi wa kiwango kimoja tu ambao ni mdogo sana na uliundwa kwa ajili ya kupambana na mashambulizi madogo kutoka kwa Korea ya Kaskazini.

Berkovitz alisema: Uwezo wetu dhidi ya mashambulizi ya misile ya balistiki ni mdogo sana.

Kubali huku wazi na wazi kutoka kwa msemaji mkuu katika Wizara ya Vita ya Marekani hutokea wakati nchi hiyo inakabiliwa na upungufu mkubwa wa hifadhi za silaha baada ya vita na Iran.

Ripoti zilizochapishwa zinaonyesha kwani Marekani walitumia takriban nusu ya hifadhi yao ya misile ya Patriot katika wiki za kwanza za migogoro na Iran.

Berkovitz pia alisisitiza katika mkutano huo: Tishio kuu kwa ajili yetu kiwango hiki ni nchi ya China.

Ripoti za utawala zinaonyesha kwani China na Urusi zina hifadhi kubwa za silaha za hypersonic.