Mchambuzi wa Iraq: Marekani amekwepa malengo yake ya zamani dhidi ya Iran

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Al Maouneh, mchambuzi wa siasa wa Iraq Ibrahim Al-Sarraj alisisitiza, hesabu za Marekani kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimeonekana kuwa zisizo sahihi. Sasa kwa sasa, makini yote ya Washington yameelekezwa kwenye kufungua Mzinga wa Hormuz.

Aliongeza, mkakato wa sasa wa Marekani unamaanisha kuacha malengo yaliyotangazwa dhidi ya Iran hasa katika kivuli cha mafanikio ya nchi hiyo uwanjani.

Al-Sarraj alieleza, baada ya mafanikio hayo, jenerali 15 wa Marekani waliondolewa kazi.

Alisema: Serikali ya Zionisti pia inateseka kutokana na krisi halisi kwenye mbele ya ndani. Mshindi wa sasa wa vita hivi ni Iran.