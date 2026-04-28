Al-Wefaq: Kufungwa kwa kisiasa nchini Bahrain kimekuwa mbaya zaidi

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Al Mayadeen, Umoja wa Al-Wefaq Bahrain umezindua, hatua za wakuu wa nchi hiyo dhidi ya raasi 69 wa Bahrain kwa tuhuma za kusaidia Iran zinachukuliwa kama za kigaidi na zisizo binadamu.

Umoja huu ulisisitiza kuwa kufutwa kwa uraia na ucha wa watu hawa kunamaanisha kifo chao cha kiroho na kiraia na kuondoa kabisa kutoka katika nyaraka za utambulisho. Hatua hizi zinasababisha kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Bahrain.

Al-Wefaq aliongeza, kuwa Bahrain imekuwa ikikabiliwa na kuongezeka kwa krizi ya kisiasa kwa zaidi ya miongo miwili. Wakuu wa nchi hiyo wanapaswa kuacha kushambulia haki za raasi kwa sababu mbalimbali. Hatua zaidi katika suala hili zitakusababisha mwisho wa jamii na kutoweka kwa amani ya ndani.

Umoja huu umezindua kuwa Bahrain inahitaji mfumo wa kisiasa wa kidemokrasia kulingana na heshima ya uhuru wa kisiasa na haki.