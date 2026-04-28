Kulingana na ripoti ya Abna, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, katika mahojiano na Fox News alisema: Iran, licha ya kushirikiana mara kwa mara na Marekani, bado ina nusu ya hazina yake ya misile ya kabla ya vita.

Wakati katika mwanzo wa vita, Marekani iliona wenyewe kwenye nafasi ambayo ingeweza kumwanguka Jamhuri ya Kiislamu ndani ya siku tatu, Rubio alifunua udhaifu wa mkakati wa Washington dhidi ya Teheran na aliwataka jamii ya kimataifa kusaidia nchi hiyo kuondoa udhibiti wa Iran kutoka Mzinga wa Hormuz.

Msemaji huyu wa Marekani alielezea pia kuhusu kutovunjika kwa nia ya Jamhuri ya Kiislamu katika kudumisha haki za kiini na haki nyingine za kitaifa za Wairani, na alitathmini hili kuwa linatokana na ideolojia inayotawala mfumo wa Iran.

Mawazo ya Rubio kuhusu uwezo wa misile wa Iran yanafanyika wakati, kabla ya kuanza kwa vita vya kimataifa vilivyowekwa na Marekani na Zionisti, wakuu wa jeshi wa nchi yetu walitangaza kuwa wana misile na silaha zinazotosha kwa angalau miezi sita ya vita kamili.

Kinyume na madai ya wakuu wa Marekani, vituo vya chini ya ardhi vya uzalishaji wa misile na silaha nyingine vya Iran havijakumbwa na madhara makubwa wakati wa vita, bado zinaendelea kutoa na sehemu kubwa ya silaha zilizotumika hadi sasa zimebadilishwa.