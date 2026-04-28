Msemaji wa Zionisti: Tunakabiliwa na mshanguo mkubwa katika migogoro ya Lebanon

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Televisheni ya 15 ya serikali ya Zionisti, msemaji wa kijeshi wa Zionisti amesema: "Katika masaa 24 tu, drones 10 zimepandwa kuelekea nguvu zetu Kusini mwa Lebanon. Hii ni mshanguo mkubwa."

Katika ripoti hiyo, inasemwa kuwa kila wiki drones elfu mbili (maelfu) hupaa kuelekea wanajeshi wa Zionisti waliopo Lebanon. Mawiliko ya usalama katika serikali ya Zionisti yanatafuta suluhisho la kupambana na mashambulizi haya ya drones.

Msemaji huyo wa kijeshi aliongeza, kwamba drones za kujitegemea (zilizobomoka) hufanya kazi kama mshanguo mkubwa uwanjani. Sisi hatujajiandaa kwa kutosha kupambana na hatari hii.

Awali, Televisheni ya 12 ya serikali ya Zionisti iliripoti kwa kuzungumza na vyanzo vya usalama, kwamba Hezbollah inatumia drones zenye waya wa optiki (fiber optics).

Katika ripoti hiyo, inasemwa kwamba suala hili limelenga jeshi la serikali ya Zionisti.