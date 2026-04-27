Ufunuo wa vipengele vipya vya ushirikiano wa Tel Aviv na Abu Dhabi katika vita dhidi ya Iran

Kulingana na ripoti ya Abna, tovuti ya Marekani ya Axios ilifunua kuwa serikali ya Wayahudi mara chache baada ya kuanza vita na Iran, ilimtuma mfumo wa Dome ya Chuma pamoja na timu ya kijeshi ku UAE ili kuifanya iwe na uwezo.

Hatua hii ya serikali ya Wayahudi inaonyesha kiasi cha ushirikiano wa kijeshi na usalama na UAE. Katika ripoti hiyo, inasema kuwa baada ya shambulio kubwa la misaada na ndege za kijeshi la Iran dhidi ya UAE, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa serikali ya Wayahudi, kwa maombi ya Abu Dhabi, aliamua kutuma mfumo wa Dome ya Chuma pamoja na askari zaidi ya mia mbili wa Wayahudi UAE. Hatua hii ilifuata mawasiliano ya Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Rais wa UAE.

Kulingana na ripoti ya Axios, hii ni mara ya kwanza kwamba mfumo wa Dome ya Chuma unatumika nje ya eneo lililochukuliwa na katika nchi nyingine. Pia imeripotiwa kuwa mashambulio machache ya ndege za kijeshi la Wayahudi dhidi ya nyimbo za Iran yalifanywa ili kupunguza mashambulio dhidi ya UAE.