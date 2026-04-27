Mtaalamu wa Marekani: Athari za kiuchumi za vita dhidi ya Iran zitakuwa nzito

Kulingana na ripoti ya habari ya Abna, Kyle Shostak, mkurugenzi wa kampuni ya uwekezaji ya Marekani "Navigator Principal Investors", alisema katika mahojiano na RIA Novosti kuwa uasi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran unaweza kusukuma uchumi wa dunia kuelekea msisimko mrefu, na kadiri vita vinavyokuwa na muda mrefu, ndivyo athari zake zitakavyokuwa nzito zaidi.

Ameongeza kuwa makampuni nchini zinazoendelea, hasa katika Asia na Afrika, ndio makampuni yenye nguvu zaidi kushindwa dhidi ya msisimko wa kiuchumi.

Vita vya Ukraine na kwa wakati huo huo uasi wa Marekani na serikali ya Wayahudi dhidi ya ardhi ya Iran umesababisha msisimko wa nishati duniani.

Umoja wa Ulaya umeomba kuokoa matumizi ya nishati na kutumia kazi ya mbali (work from home) katika sekta ya binafsi na serikali kupunguza matumizi ya mafuta.