Kiongozi mkuu wa Hezbullah: Upinzani hatakuwa hausihi hadi kutoa ardhi ya Lebanon kabisa

30 Aprili 2026 - 13:04
News ID: 1808089
Source: ABNA
Naibu rais wa Baraza la Siasa la Hezbullah nchini Lebanon umeelezea msimamo wa harakati hii kuhusu endelezaji wa migogoro na masharti ya mazungumzo na rejimhi ya Kiyahudi.

Kulingana na ripoti ya Abna, Mahmoud al-Qammati, Naibu Rais wa Baraza la Siasa la Hezbullah Lebanon, katika mazungumzo na shirika la habari Al Jazeera Mubasher alisema: Msimamo wetu thabiti ni umuhimu wa kuanzisha mapumziko kamili ya vita kabla ya kuingia katika mazungumzo yoyote ya kidhahania na Israel.

Alisisitiza: Upinzani hautasimama hadi ardhi ya Lebanon itakapotolewa kabisa.

Al-Qammati alithibitisha: Nabih Berri, Mwenyekiti wa Bunge, amesema kwa dhati kukataa mazungumzo ya moja kwa moja na adabu ya Kiyahudi, na hawezi kuwepo hata kinyume cha msimamo wake.

Alisema: Subira yetu dhidi ya uvamizi wa Israel haitakuwa na mwisho, na hili halihusiani na vita vya Israel dhidi ya Iran.

