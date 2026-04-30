Kiongozi mkuu wa Hezbullah: Upinzani hatakuwa hausihi hadi kutoa ardhi ya Lebanon kabisa

Kulingana na ripoti ya Abna, Mahmoud al-Qammati, Naibu Rais wa Baraza la Siasa la Hezbullah Lebanon, katika mazungumzo na shirika la habari Al Jazeera Mubasher alisema: Msimamo wetu thabiti ni umuhimu wa kuanzisha mapumziko kamili ya vita kabla ya kuingia katika mazungumzo yoyote ya kidhahania na Israel.

Alisisitiza: Upinzani hautasimama hadi ardhi ya Lebanon itakapotolewa kabisa.

Al-Qammati alithibitisha: Nabih Berri, Mwenyekiti wa Bunge, amesema kwa dhati kukataa mazungumzo ya moja kwa moja na adabu ya Kiyahudi, na hawezi kuwepo hata kinyume cha msimamo wake.

Alisema: Subira yetu dhidi ya uvamizi wa Israel haitakuwa na mwisho, na hili halihusiani na vita vya Israel dhidi ya Iran.