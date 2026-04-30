Kulingana na ripoti ya Abna kutoka kwa RIA Novosti, Alexander Novak, Waziri Mkuu wa Urusi, ilitangaza: Urusi kama mtengenezaji mkubwa wa mafuta hauna nia ya kutoka katika OPEC+.

Aliongeza: Sasa tunashuhudia mzuko mkubwa zaidi katika viwanda vya mafuta duniani na kiasi kikubwa cha mafuta hakija soko.

Uvamizi wa Marekani na rejimhi ya Kiyahudi dhidi ya Iran umesababisha changamoto katika upitishaji wa meli kwenye Mlango wa Hormuz. Changamoto kwenye njia ya maji ya kimkakati ya Mlango wa Hormuz imesababisha changamoto katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta na nishati na hata bidhaa nyingine nyingi kama bidha za petrochemikali na mbolea za kemikali duniani.

Iran imetangaza kwamba iko tayari kuhakikisha usalama wa upepo wa meli kwenye Mlango wa Hormuz ikiwa atapata amani ya kudumu na mwisho wa vita, ikifuata protokoli na kuzingatia mambo muhimu ya usalama yanayohitajika.