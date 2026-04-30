Salehi: Bahari ya Persi ni ishara ya uadabu na upinzani wa Iran

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Abna, Seyed Abbas Salehi, Waziri wa Utamaduni na Miongozo wa Kiislamu, alizungumza asubuhi ya Alhamisi katika hafla ya kumbukumbu ya Siku ya Kitaifa ya Bahari ya Persi iliyofanyika kisiwani Hormuz. Alitaja kumbukumbu ya wafuaji wa vita vya lazima na hasa wafuaji wa Vita vya Ramadan, na alisema: Bahari ya Persi kwa Wa Iran ni zaidi ya sehemu ya eneo la Iran, bali eneo hili ni ishara ya Iran na maneno haya hayana kupindukia.

Aliongeza: Iran ina uhusiano usio na ukarida na Bahari ya Persi na Iran bila Bahari ya Persi haina maana; kuna sababu zaidi ya makumi ya yoyote zinazoweza kuletezwa kwa ushahidi huu.

Salehi alitaja pointi ya kwanza kama ishara ya uadabu na upinzani wa Iran na alithibitisha: Iran imejitahidi dhidi ya maadui kupitia historia na haikukubali dhamira ya wageni wakati wowote, na Bahari ya Persi ni uso wa upinzani huu. Ikiwa tunajua historia ya Iran kama historia ya kupinga maadui, basi mstari wa mbele wa upinzani huu ulikuwa ni walinde mpaka wetu katika Bahari ya Persi.

Waziri wa Utamaduni na Miongozo wa Kiislamu aliendelea: Katika miaka elfu elfu ya ustaarabu wa Iran, Bahari ya Persi imechukua jukumu hili. Kutoka nyakati za kale hadi karne za karibu ambapo watunza koloni walikuwa na nia ya kufanya Iran na eneo hili kuwa koloni yao, ikiwa Iran haikukoloniwa, ilikuwa kwa sababu ya jukumu la walinde mpaka wa Bahari ya Persi na watu waliyojitahidi katika eneo hili; watu wenye heshima kama Imam Qoli Khan, Ali Delouris na wengineo.