Trump anatangaza uwezekano wa kupunguza wanajeshi wa Marekani nchini Ujerumani

Kulingana na ripoti ya habari Abna , Donald Trump, Raís wa Marekani, aliandika kwenye mtandao wa kijamii Truth Social: Marekani inasoma na kuchunguza kupunguza kwa uwezekano wa nguvu nchini Ujerumani.

Aliongeza: Uamuzi wa mwisho kuhusu hili utachukuliwa katika kipindi kifupi katika siku zijazo.

Ingawa Trump hajakubali kwa sababu ya kupungua huku kwa nguvu, inaonekana kwamba hatua hii ya Marekani inatokana na tofauti za kisiasa na Ujerumani kuhusu vita dhidi ya Iran na Mlango wa Hormuz na kutoshiriki kwa Berlin na Washington.

Takriban wanajeshi 36,000 wa Marekani wanaofanya kazi wako mara kwa mara nchini Ujerumani.

Kuhesabu wafanyakazi wa raia, wafanyakazi wa Wizara ya Vita, na nguvu za hifadhi za Marekani, nambari hii katika baadhi ya ripoti za vyombo vya habari vya Ujerumani inakadiriwa kuwa karibu na watu 50,000.

Ujerumani, baada ya Japan, ni mwenyeji wa pili mkubwa zaidi wa vikundi vya nguvu za Marekani nje ya nchi ya Marekani na yuko kwenye nafasi ya kwanza barani Ulaya.