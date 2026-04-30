Amerika imeshika kwenye kilele cha kifo / Tuko tayari kuendelea na vita

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Abna, Jenerali wa Jeshi Mkuu Mohsen Rezaei, mshauri wa kijeshi wa amri ya juu, kuhusu mchakato wa hivi karibuni wa vita vya Ramadan, akitangaza heri ya kuzaliwa kwa Imam Reza (aleke shanti), alisema: Watu milioni 31 wamejisajili katika kampeni ya 'Kutoa Maisha', ambapo karibu asilimia 50 wameeleza wako tayari kuwepo katika maeneo ya kijeshi na usalama, na sehemu nyingine ya wasajili wameeleza wako tayari kwa msaada wa kifedha au ushirikiano wa habari, na ni vizuri nikashukuru watu wangu kwa ajili ya kujiandaa huku.

Aliongeza: Ukweli ni kwamba Amerika imeshika kwenye kilele cha kifo. Kwa upmoja anataka kupigana na hata katika siku mbili au tatu zijazo inaweza kuingia katika eneo hili, lakini wajiandazi wa Marekani wanamwambia Trump kwamba katika njia hii uwezekano wa kuwafungwa kwa nguvu za Marekani ni mkubwa kwa sababu wanataka kuingia kwenye pwani ya kusini.

Jenerali Rezaei alisisitiza: Asili, inawezekana kuwa na shughuli kutoka sehemu ya magharibi ya nchi au kurusha mashambulizi ya ndege katika Tehran, na hili ndilo mpango wa mwisho na ramani yao kwenye meza, lakini wajeshi wamewambia Trump kwamba hii si kama shambulio la Isfahan na hii itakuwa kushindwa kwa ajili ya maafa. Hapa ndege za kivita zinaangukia baharini na askari wa Marekani wanakamatwa na wanawahi sana.

Iran iko tayari kukabiliana na vitisho vyovyote

Mshauri wa kijeshi wa amri ya juu, akiwa na aya kutoka Korani, alisema: Mfano wa Amerika ni kama nyumba ya mbweha, dhaifu. Ndege za kivita za Marekani hawezi kwenda nyumbani mwao ambazo ziko katika nchi za kusini za Bahari ya Persia, na [tunasimamia Mlango wa Hormuz hatamruhusu hili.

Marekani sasa wako katika hali ambapo wameacha vitendo vya kijeshi. Miadi ya kijeshi ya zamani ya nchi hii imefeli, na sasa ramani zao za mwisho zinachunguzwa. Wajeshi wa nchi hii wanasema kwamba ikiwa vitendo kama hivyo vitendeka, kushindwa kwa ajili ya maafa vitatokea. Katika mwelekeo huu, hali hii imeleta wasiwasi mwingi kwa viongozi wa Marekani na Trump.