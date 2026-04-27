Kulingana na ripoti ya Abna kwa mujibu wa al-Akhbar, Mohammed Raad, mwenyekiti wa kikundi cha bunge kinachohusiana na Hezbollah ya Lebanon, alisisitiza kuwa uasi wa kimarekani na wa Wayahudi dhidi ya Iran haukuweza kufikia malengo yake badala yake ulifichua krizo ya dhana ya uwezo wa Marekani na mipaka ya nguvu ya kijeshi.

Aliongeza kuwa, zamani Trump alieleza usikuaji wake kuhusu ukubwa na ukali wa upinzani wa Iran. Maneno haya yanaonyesha kuwa makadirio yake kuhusu asili na nguvu ya mfumo wa Iran yalikuwa makosa. Tel Aviv na Washington walihesabu kwa uanguaji wa haraka wa mfumo wa Iran, lakini mabadiliko yalionesha kuwa Tehran ilijiimarisha haraka katika kivuli cha umoja kati ya mfumo na watu.

Raad alisisitiza kuwa ukosefu wa usawa kati ya nguvu ya kijeshi na viwango vya kisiasa katika Marekani umesababisha nchi hiyo kushindwa kwenye uwanja wa kimataifa. Uzoefu huu hivi karibuni katika Gaza, Lebanon na Iran umeonyesha kuwa uasi wa kijeshi wa haraka, hata na uwezo wa teknolojia, umekusudia kushindwa. Kile kinachotokea Gaza, Lebanon na Iran kinatoa mfano tofauti wa mgogoro na Marekani na serikali ya Wayahudi.