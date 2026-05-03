Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Today, Kirill Dmitriev, mkurugenzi wa Mfuko wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Urusi, alisisitiza kwamba dunia inaelekea kwenye mgogoro mkubwa zaidi wa nishati katika historia kutokana na bei ya mafuta ambayo haijawahi kushuhudiwa.

Dmitriev aliandika kwenye jukwaa la X: Dunia bila kujua inaelekea kwenye mgogoro mkubwa zaidi wa nishati katika historia.

Kuzorota kwa hali katika soko la nishati duniani kunahusiana na vita katika Mashariki ya Kati, vita ambavyo kwa sababu yake utoaji wa mafuta yanayozalishwa katika Ghuba ya Uajemi kwa wateja katika nchi za dunia umekaribia kutowezekana kufuatia kufungwa kwa Mlango wa Hormuz baada ya mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Russia Today iliongeza kuwa kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na Iran kuanzia kwa vita vya sasa, ndio sababu ya matokeo mengi ya kiuchumi duniani, kwa sababu takriban asilimia 20 ya jumla ya usambazaji wa mafuta duniani hupitia humo.

Hapo awali, Alexander Novak, makamu wa waziri mkuu wa Urusi alikuwa ametangaza: Urusi kama mzalishaji mkubwa wa mafuta haina nia ya kujiondoa kutoka OPEC+.

Aliongezea: Kwa sasa tunashuhudia mgogoro wa kina kabisa katika tasnia ya mafuta duniani, na kiasi kikubwa cha mafuta hakiletwa sokoni.